Transfert - Kvaratskhelia : C'est confirmé au PSG !

Lors du précédent mercato d'hiver, le PSG avait saisi une incroyable opportunité en recrutant Khvicha Kvaratskhelia pour 70M€. Un transfert qui avait changé la face de l'équipe de Luis Enrique en 2025. Pour le mois de janvier à venir, le PSG est toujours prêt à sauter sur ce genre de coup. Mais cette années, au sein du club, on ne semble pas trop y croire.

En janvier dernier, le PSG a réalisé un très gros coup en recrutant Khvicha Kvaratskhelia pour 70M€ en provenance de Naples, quelques mois après avoir déjà essayé de le recruter. Un transfert qui a tout changé pour le PSG tant le Géorgien a immédiatement eu un impact dans le jeu de l'équipe de Luis Enrique.

Le PSG ne croit pas à un coup à la Kvaratskhelia Par conséquent, fort de cet expérience, le PSG se dit prêt à saisir un joli coup qui se présenterait en janvier. Luis Campos expliquait ainsi être ouvert « aux grandes opportunités », mais selon les informations de L'EQUIPE, au sein du club parisien, on ne semble pas trop croire à la possibilité d'un nouveau coup à la Kvaratskhelia lors du mercato d'hiver qui ouvrira ses portes le 1er janvier.