Mercato - PSG : Achraf Hakimi au Real Madrid, une date est annoncée !

En février dernier, le PSG annonçait une vague de prolongations parmi lesquelles on retrouvait celle d'Achraf Hakimi. Le Marocain avait alors signé un nouveau contrat jusqu'en 2029 avec le club de la capitale. De quoi donc sceller l'avenir du celui qui est considéré comme le meilleur arrière droit du monde et par la même occasion de mettre fin au rêve du Real Madrid de faire revenir Hakimi.

Formé au Real Madrid, Achraf Hakimi a disputé quelques rencontres avec les Merengue, sans pour autant avoir réellement sa chance. Le Marocain a donc fait sa carrière loin de la Casa Blanca, d'abord en prêt à Dortmund puis en étant transféré à l'Inter Milan. Depuis 2021, Hakimi fait le bonheur du PSG, mais voilà que le Real Madrid n'aurait pas totalement oublié le latéral droit.

Le plan du Real Madrid Comme l'explique AS, le Real Madrid avait en effet prévu un plan pour rapatrier Achraf Hakimi. L'idée était ainsi d'attendre 2026, soit la date de la fin de son contrat initial avec le PSG. Pour la Casa Blanca, il aurait été impossible de négocier avec le club de la capitale, mais à cette date, Hakimi aurait été libre et le signer aurait alors été envisageable. D'ailleurs, le Marocain était ouvert à un possible retour à Madrid.