PSG : La déclaration d'amour après son transfert

Les deux derniers joueurs à avoir raflé le Ballon d'or avec le maillot du PSG furent Lionel Messi et George Weah avant lui. Ousmane Dembélé, trente ans après Weah, a soulevé le Saint-Graal individuel à Paris. Une consécration personnelle après une décision évidente datant de l'été 2023 selon lui : rejoindre le plus grand club de France.

En l'espace d'une seule et unique saison dans l'élite du football français au Stade Rennais en 2015/2016, Ousmane Dembélé a tapé dans l'œil des décideurs du Borussia Dortmund qui ont fait le choix de faire de lui leur nouveau jeune talent à l'été 2016. Et seulement une pige passée en Bundesliga a suffi au FC Barcelone de lui faire confiance afin de combler le vide laissé par le départ de Neymar au PSG à l'été 2017 .

«Revenir en France c’était surtout faire le choix de rejoindre le plus grand club» En 2023, le Brésilien a été poussé vers la sortie et s'en est allé relever le défi saoudien à Al-Hilal. Ousmane Dembélé l'a une fois de plus remplacé au PSG. Un choix assez facile à faire si l'on se fie aux propos du Ballon d'or 2025. « Revenir en France, où les médias sportifs sont quand même moins critiques qu’en Espagne, est-ce que ça vous a aussi libéré d’un poids ? C’est un peu la même chose, quand même… C’est vrai que c’est un peu plus tranquille qu’en Espagne. Juste, un peu. Revenir en France c’était surtout faire le choix de rejoindre le plus grand club ».