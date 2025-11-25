Transfert à 8M€ : La décision qui régale l’OL !

Pierrick Levallet

L’OL devrait se montrer plutôt actif sur le mercato cet hiver. Le club rhodanien va chercher à offrir de nouvelles solutions à Paulo Fonseca pour la seconde partie de saison. Les dirigeants lyonnais vont d’ailleurs pouvoir compter sur le départ définitif de Saël Kumbedi, Wolfsburg ayant décidé de lever l’option d’achat incluse dans son prêt.

Cet hiver, l’OL devrait passer à l’action sur le mercato. Le club rhodanien a rapidement pris conscience des limites de son effectif et devrait ainsi chercher à offrir de nouvelles solutions à Paulo Fonseca pour la seconde partie de saison. Les dirigeants lyonnais auraient notamment activé la piste Louis Munteanu en Roumanie.

Le transfert de Kumbedi pour financer celui de Munteanu ? Et pour recruter le joueur du CFR Cluj, l’OL pourrait bénéficier d’un atout de taille. Comme rapporté par le média roumain AS, Wolfsburg a décidé de lever l’option d’achat de 8M€ incluse dans le prêt de Saël Kumbedi. Le club rhodanien devrait donc récupérer des fonds, et les investir sur Louis Munteanu en janvier.