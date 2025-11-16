OL - Transfert d’Endrick : Le coup de maître de Paulo Fonseca !

Pierrick Levallet

L’OL semble tenir son buteur pour la seconde partie de saison. Tout indique qu’Endrick quittera le Real Madrid pour rejoindre les Gones en janvier. Les discussions entre les deux clubs auraient abouti à un accord. Paulo Fonseca aurait d’ailleurs eu un rôle majeur dans la décision de l’attaquant de 19 ans.

Après les départs d’Alexandre Lacazette et Georges Mikautadze, l’OL a recruté Martin Satriano en toute fin de mercato. L’effectif rhodanien se retrouve toutefois limité, surtout dans le secteur offensif. Le club lyonnais se serait donc mis en quête d’un nouveau buteur pour cet hiver. Et l’identité de ce dernier ne semble plus faire aucun doute.

Endrick va bien rejoindre l'OL En effet, tout indique qu’Endrick rejoindra l’OL en janvier. Comme le rapporte AS, l’avenir du Brésilien sur le court terme devrait s’écrire loin du Real Madrid. L’international auriverde aurait bien choisi l’OL pour se relancer. Les deux clubs auraient eu plusieurs discussions jusqu’à aboutir à un accord qui satisfait toutes les parties.