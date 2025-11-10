OL - PSG : Lacazette réagit après le scandale !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce dimanche soir, le PSG a arraché la victoire au bout du temps additionnel face à l'OL (2-3). Une défaite qui reste en travers de la gorge des Gones, qui estiment avoir été victimes de nombreuses erreurs d'arbitrage. Un scandale qui n'a d'ailleurs pas manqué de faire réagir Alexandre Lacazette, qui a posté un message piquant sur les réseaux sociaux.

Ça n'a pas été simple, mais le PSG est allé chercher les 3 points sur la pelouse de l'OL (2-3). Pour y arriver, les Parisiens ont dû attendre la 95ème minute et une tête de Joao Neves. Le club de la capitale garde donc la tête de la Ligue 1. Mais voilà que dans les rangs lyonnais, on enrage après cette défaite, se plaignant de nombreuses erreurs de Benoit Bastien, arbitre de la rencontre ce dimanche soir.

« Pas facile à 11 contre 12 » Le succès du PSG a-t-il été facilité par l'arbitrage en défaveur de l'OL ? Ils sont nombreux à crier au scandale. Même loin de Lyon, Alexandre Lacazette s'est d'ailleurs rangé derrière les Gones dans cette affaire. En effet, sur X, le désormais attaquant de Neom a posté : « Bravo à l'OL. Pas facile à 11 contre 12 ».