«Extrêmement dangereux» : L'OL a eu chaud, l'annonce fracassante !

L'été dernier, l'OL était dans une situation critique. En effet, les Gones sont passés tout près de quitter la Ligue 1 à cause de leurs problèmes financiers. Alors que l'OL a affronté le PSG ce dimanche soir, le directeur général Michael Gerlinger a expliqué à quel point le club lyonnais revenait de loin.
A la fin de dernière saison, l'OL a craint le pire. Alors que sa situation financière était critique, le club lyonnais aurait pu être relégué administrativement. Mais heureusement pour le Gones, la commission d'appel de la DNCG a infirmé la décision prise en première instance, maintenant ainsi le club en Ligue 1.
L'OL revient de très loin
Lors d'un entretien accordé à Ligue 1+ ce dimanche soir, Michael Gerlinger a lâché toutes ses vérités sur l'été mouvementé de l'OL, avouant que le club lyonnais était un miraculé.
«Sur une échelle de 1 à 10 du danger pour l'OL, c'était 11»
« Sur une échelle de 1 à 10 du danger pour l'OL cet été, c'était 11. C'était extrêmement dangereux. On est très content d'être là aujourd'hui, en Ligue 1, et de jouer le PSG. On a toujours beaucoup de choses à faire. C'est toujours une situation difficile, mais on est très content de ce qu'on a fait cet été. Sportivement, financièrement, on est sur le bon chemin », a reconnu Michael Gerlinger, le directeur général de l'OL, juste avant le coup d'envoi du choc face au PSG.