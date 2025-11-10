«Extrêmement dangereux» : L'OL a eu chaud, l'annonce fracassante !

Amadou Diawara

L'été dernier, l'OL était dans une situation critique. En effet, les Gones sont passés tout près de quitter la Ligue 1 à cause de leurs problèmes financiers. Alors que l'OL a affronté le PSG ce dimanche soir, le directeur général Michael Gerlinger a expliqué à quel point le club lyonnais revenait de loin.

A la fin de dernière saison, l'OL a craint le pire. Alors que sa situation financière était critique, le club lyonnais aurait pu être relégué administrativement. Mais heureusement pour le Gones, la commission d'appel de la DNCG a infirmé la décision prise en première instance, maintenant ainsi le club en Ligue 1.

L'OL revient de très loin Lors d'un entretien accordé à Ligue 1+ ce dimanche soir, Michael Gerlinger a lâché toutes ses vérités sur l'été mouvementé de l'OL, avouant que le club lyonnais était un miraculé.