OL : Paulo Fonseca lâche une annonce qui va régaler le PSG !

Alors qu’il reçoit le PSG dimanche en clôture de la 12e journée de Ligue 1, l’OL risque de devoir se passer de son capitaine. Déjà absent jeudi en Ligue Europa face au Betis Séville (2-0), Corentin Tolisso est très incertain contre le club de la capitale. En conférence de presse, Paulo Fonseca a indiqué avoir de gros doutes sur sa présence.

Si le PSG va devoir composer avec de nombreuses absences dimanche face à l’OL, notamment Désiré Doué, Achraf Hakimi et Nuno Mendes, les Gones doivent aussi faire avec leur lot de blessures. À commencer par celle de Pavel Sulc, qui sera forfait pour cette rencontre, comme l’a annoncé Paulo Fonseca ce samedi en conférence de presse.

Tolisso très incertain pour la réception du PSG Une absence non négligeable, l’international tchèque ayant inscrit 5 buts en Ligue 1 cette saison. L’OL pourrait également devoir se passer de Corentin Tolisso, déjà absent jeudi contre le Betis Séville en Ligue Europa et très incertain pour la réception du PSG.