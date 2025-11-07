Nouvelle recrue à l’OL : Le coup de gueule en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté lors du dernier mercato estival en provenance du Portugal pour 4M€, Ruben Kluivert a livré une nouvelle performance décevante jeudi soir en Europe League sur la pelouse du Betis Séville. Et Daniel Riolo s'est lâché sur le défenseur central néerlandais en direct sur RMC après la rencontre, considérant que ce transfert était un véritable flop.

En proie à de sérieuses difficultés financières, l'OL a donc été obligé de refaire une bonne partie de son effectif lors du dernier mercato estival, et le secteur défensif a notamment été impacté. Ruben Kluivert (24 ans) fait notamment partie des nouveaux visages rhodaniens, lui qui est arrivé de Casa Pia pour 4M€. Et alors que le défenseur néerlandais a une nouvelle fois déçu avec l'OL jeudi soir en Europa League contre le Betis Séville (défaite 2-0), Daniel Riolo s'est lâché à son sujet.

« Il a vraiment coûté 4M€ ? Ouah... » En direct au micro de l'After Foot sur RMC Sport, Riolo a dézingué Kluivert : « Kluivert, il a vraiment coûté 4M€ ? Wouah. Parce que là, Kluivert, je ne sais même pas su je mets 40 balles dessus. 4 millions, d’habitude on ne discute jamais de transfert en dessous de 5 millions, c’est jamais choquant dans le foot, mais 4 millions c’est beaucoup pour un joueur comme ça. Mon Dieu », lâche l'éditorialiste de RMC.