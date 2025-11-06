Bagarre à l’OL : La décision inattendue de Paulo Fonseca !

Pierrick Levallet

Privé de Corentin Tolisso, laissé au repos, Paulo Fonseca a pris une décision pour le match entre l’OL et le Real Betis. Le coach portugais a en effet fait savoir qu’il allait donner une chance à Khalis Merah. Pourtant, le technicien lyonnais a avoué avoir d’autres solutions à ce poste.

L’OL continue de se battre avec ses armes. Ce jeudi, le club rhodanien se déplace sur la pelouse du Real Betis en Europa League. Et pour cette rencontre, Paulo Fonseca a décidé de faire l’impasse sur Corentin Tolisso. Le champion du monde 2018 a été laissé au repos afin de prévenir une éventuelle blessure. Pour le remplacer, le technicien portugais a d’ailleurs fait un choix inattendu.

«Il y a de la concurrence à son poste» Paulo Fonseca a en effet décidé de miser sur le jeune Khalis Merah, malgré les autres options qu’il avait à sa disposition. « Khalis est un joueur que j’aime beaucoup, un joueur d’avenir. J’ai une grande confiance en lui, c’est pour cela qu’il jouera demain (ce soir). Il y a de la concurrence à son poste, avec Corentin Tolisso et Pavel Šulc, qui est en forme actuellement » a confié le coach de l’OL en conférence de presse.