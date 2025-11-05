OL : Le gang à l'origine des galères de Yoann Gourcuff !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Transféré en 2010 des Girondins de Bordeaux vers l'OL, Yoann Gourcuff était alors au sommet de son art. Recruté pour plus de 26M€, le milieu offensif était forcément très attendu à Lyon. Le fait est que ça a été un véritable échec. Mais comment expliquer un tel fiasco avec Gourcuff ? Et si c'était la faute... du gang des Lyonnais ?

A Bordeaux, Yoann Gourcuff a crevé l'écran. Auteur de performances époustouflantes, le milieu offensif était alors présenté comme le nouveau Zinedine Zidane. Promis à un avenir radieux, le Français n'a toutefois pas réussi à confirmer au plus haut niveau à la suite de son transfert à l'OL en 2010. Ayant côtoyé Gourcuff chez les Girondins, Souleymane Diawara a peut-être une explication à cela.

« Soit ils t’adoptent, soit ils te tuent » A l'OL, on a beaucoup parlé d'un gang des Lyonnais, ces joueurs formés au sein du club rhodanien. Ont-ils alors plombé l'expérience de Yoann Gourcuff chez les Gones ? Pour Kampo, Souleymane Diawara a raconté : « Gourcuff ? C’est triste, je pense qu’il y avait beaucoup de jalousie de certains joueurs. A Lyon, c’est spécial. Quand ils disent, le gang des Lyonnais. Soit ils t’adoptent, soit ils te tuent ».