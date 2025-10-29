«Complètement faux» : La fake news avec un buteur à l'OL !

Malgré la volonté de l'OL, le contrat pro de Willem Geubbels n'a jamais pu être signé. Comment expliquer un tel échec avec le crack parti ensuite à l'AS Monaco ? Visiblement, le clan Geubbels aurait eu quelques demandes impossibles à réaliser. Mais voilà que face à certaines affirmations, le père du joueur du Paris FC a souhaité rétablir la vérité.
Plutôt qu'à l'OL, c'est donc à l'AS Monaco, en 2018, que Willem Geubbels a signé son premier contrat. Jean-Michel Aulas et les Gones avaient pourtant tenté de retenir le crack, mais aucun accord n'a pu être trouvé. D'ailleurs, à propos de cet échec avec Geubbels, un ancien dirigeant de l'OL avait assuré : « Ils qu'on écrive dans le contrat qu'il serait l'avant-centre numéro 2 des pros derrière Mariano Diaz, ce qui était impossible car ça aurait mis Bruno (Genesio) en porte-à-faux ».
« C’était impossible pour nous de faire cette demande »
Le clan Geubbels en aurait-il trop demandé alors à l'OL ? Le père de l'attaquant aujourd'hui au Paris FC a souhaité répondre. Ainsi, dans des prpopos accordés à So Foot, Ludovic Geubbels a assuré : « C’est complètement faux ! Il y avait encore Myziane Maolida, Amine Gouiri… Les choses étaient très claires. C’était impossible pour nous de faire cette demande ».
« Nous n’avons jamais fait de demandes ou d’offres financières »
De plus, pour ce qui est d'avoir demandé trop d'argent à l'OL, Ludovic Geubbels a également fait savoir : « Nous n’avons jamais fait de demandes ou d’offres financières. La seule chose qu’on a toujours souhaitée, c’est de définir un projet clair et précis. Quand il avait intégré le groupe professionnel, j’avais demandé qu’il ait 10 entrées de matchs dans une saison qui en comporte 50. Derrière, on pourrait alors s’asseoir à la table et parler d’un contrat ».