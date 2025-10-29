«Complètement faux» : La fake news avec un buteur à l'OL !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Malgré la volonté de l'OL, le contrat pro de Willem Geubbels n'a jamais pu être signé. Comment expliquer un tel échec avec le crack parti ensuite à l'AS Monaco ? Visiblement, le clan Geubbels aurait eu quelques demandes impossibles à réaliser. Mais voilà que face à certaines affirmations, le père du joueur du Paris FC a souhaité rétablir la vérité.

Plutôt qu'à l'OL, c'est donc à l'AS Monaco, en 2018, que Willem Geubbels a signé son premier contrat. Jean-Michel Aulas et les Gones avaient pourtant tenté de retenir le crack, mais aucun accord n'a pu être trouvé. D'ailleurs, à propos de cet échec avec Geubbels, un ancien dirigeant de l'OL avait assuré : « Ils qu'on écrive dans le contrat qu'il serait l'avant-centre numéro 2 des pros derrière Mariano Diaz, ce qui était impossible car ça aurait mis Bruno (Genesio) en porte-à-faux ».

« C’était impossible pour nous de faire cette demande » Le clan Geubbels en aurait-il trop demandé alors à l'OL ? Le père de l'attaquant aujourd'hui au Paris FC a souhaité répondre. Ainsi, dans des prpopos accordés à So Foot, Ludovic Geubbels a assuré : « C’est complètement faux ! Il y avait encore Myziane Maolida, Amine Gouiri… Les choses étaient très claires. C’était impossible pour nous de faire cette demande ».