Transfert à 2M€ : La belle surprise à l’OL !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

La blessure de Malick Fofana a déjà permis à Afonso Moreira de s’illustrer. Arrivé cet été à Lyon en provenance du Sporting pour 2M€, l’ailier portugais de 20 ans a offert la victoire à son équipe ce dimanche contre Strasbourg (2-1), grâce à sa frappe enroulée dans le temps additionnel. Présent devant les journalistes à la veille d’affronter le Paris FC, Afonso Moreira est revenu sur son intégration réussie à l’OL.

« L’adaptation s’est faite facilement » « L’adaptation s’est faite facilement. Le Portugal et la France ont des cultures assez proches, ma famille est ici, donc ça m’aide beaucoup. Il n’y a pas eu de gros décalage pour moi. Et puis, le fait d’avoir un staff portugais est un vrai plus. Avec Abner, on parle la même langue, donc forcément ça facilite la communication dans le vestiaire », savoure Afonso Moreira, qui avait déjà trouvé le chemin des filets la semaine dernière contre Bâle en Europa League.