Catastrophe à l’OL : Nouveau transfert surprise annoncé ?

Pierrick Levallet

L’OL a annoncé une terrible nouvelle ce lundi. Le club rhodanien a en effet officialisé la blessure de Malick Fofana, qui souffre d’une entorse grave de la cheville droite. L’international belge devrait être éloigné des terrains plusieurs mois. Pour le remplacer, les dirigeants lyonnais pourraient ainsi se tourner vers le marché des transferts.

La victoire contre le RC Strasbourg (2-1) a été entachée d’une bien triste nouvelle du côté de l’OL. Ce lundi, le club rhodanien a annoncé la blessure de Malick Fofana. L’international belge souffre d’une grave entorse à la cheville droite et devrait ainsi être éloigné des terrains pour plusieurs mois. Paulo Fonseca va donc devoir trouver une solution pour le remplacer.

L'OL va utiliser son joker médical pour remplacer Malick Fofana ? Et comme le rapporte Foot Mercato, l’OL pourrait miser sur le mercato pour compenser la blessure de Malick Fofana. Hans Hateboer ayant été recruté en qualité de simple joker, la formation lyonnaise dispose encore de son atout médical, utilisable pour pallier une blessure supérieure ou égale à trois mois. Et cela correspondrait avec la durée d’indisponibilité du Diable Rouge.