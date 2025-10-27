Signature au PSG : La décision inattendue !

Pierrick Levallet

Après avoir vécu une hécatombe de blessures en début de saison, le PSG semble s’être résolu à recruter en attaque cet hiver. Le club de la capitale scruterait déjà quelques pistes sur le mercato, dont celle menant à Said El Mala. L’ailier de 19 ans ne devrait toutefois pas forcer son transfert, malgré l’intérêt des Rouge-et-Bleu.

Le début de saison a été périlleux pour le PSG. Le club de la capitale a été frappé par une hécatombe de blessures, qui l’a notamment privé d’Ousmane Dembélé et de Désiré Doué pendant plus d’un mois. Bradley Barcola et Khvicha Kvaratskhelia ont également eu des pépins physiques. De ce fait, les dirigeants parisiens se seraient résolus à recruter en attaque cet hiver.

Le PSG s'intéresse à Said El Mala... Le PSG aurait d’ailleurs déjà activé quelques pistes sur le mercato. Les noms d’Endrick et Julian Alvarez ont été évoqués récemment, tout comme Said El Mala. L’ailier gauche de Cologne est l’une des révélations du début de saison de Bundesliga. Son profil intéresserait les Rouge-et-Bleu et d’autres grosses écuries européennes.