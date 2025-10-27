Transfert surprise au PSG : C’est confirmé !

Pierrick Levallet

Ayant fait le choix de ne pas recruter en attaque cet été, le PSG pourrait corriger le tir dès cet hiver. Le club de la capitale scruterait déjà quelques pistes sur le mercato pour renforcer son secteur offensif. Les dirigeants parisiens garderaient notamment un œil sur le jeune Said El Mala. Et la tendance semble se confirmer pour le joueur de 19 ans.

Cet été, le PSG a fait un choix surprenant. Après une saison à rallonge, marquée certes par le sacre historique en Ligue des champions, le club de la capitale a décidé de ne recruter personne dans le secteur offensif. Mais les dirigeants parisiens ont peut-être compris leur erreur après la grosse vague de blessures qui a touché l’effectif de Luis Enrique en début de saison.

Le PSG veut se renforcer en attaque Le PSG scruterait ainsi quelques pistes sur le mercato en vue d’un éventuel transfert cet hiver. Les noms d’Endrick et de Julian Alvarez ont été évoqués ces derniers jours, tout comme celui de Said El Mala. Du haut de ses 19 ans, l’ailier gauche de Cologne aurait tapé dans l’oeil des Rouge-et-Bleu. Et la tendance semble se confirmer.