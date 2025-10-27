PSG - Transfert à 38M€ : Luis Enrique réalise un coup sensationnel !

Recruté pour environ 38M€ en provenance du Sporting CP en 2021, Nuno Mendes a bien grandi et s'impose désormais comme une référence mondiale à son poste. Et à en croire l'international portugais, le PSG peut remercier Luis Enrique qui l'a complétement transformé depuis son arrivée sur le banc parisien.
Arrivé au PSG en 2021 dans la peau d'un bel espoir du football portugais, Nuno Mendes est devenu le meilleur latéral gauche du monde. Une transition lente à laquelle Luis Enrique a largement contribué. Recruté pour 38M€, le Portugais a montré des lacunes importantes à ses débuts notamment sur le plan défensif. Mais aujourd'hui, Nuno Mendes a gommé une importante partie de ses défauts, en partie grâce à Luis Enrique comme l'explique le latéral gauche du PSG.
Nuno Mendes transformé par Luis Enrique
« Au début, je n'étais pas très fort en défense. Attaquer avec de la vitesse, je savais faire. Luis Enrique a remarqué ça, il m'a beaucoup aidé défensivement, et aujourd'hui je suis bien (des deux côtés). J'essaie d'équilibrer les attaques, me reposer un peu quand il faut. Le coach a fait un bon travail, et pas que pour moi. (La polyvalence) c'est un truc que Luis Enrique nous a apporté et qu'on va garder pour la vie, même si après il part ou si nous on part », confie-t-il dans une interview accordée à l'AFP avant d'en rajouter une couche.
«Il m'a apporté beaucoup»
« Cela part de moi aussi, de savoir ce que je peux faire pour m'améliorer, mais il m'a apporté beaucoup. Avant, en un contre un en défense, c'était un peu difficile, parce que je ne pensais qu'à l'attaque. Mais il m'a dit : "Il faut que tu défendes mieux et après, je te donne la liberté pour attaquer" », ajoute Nuno Mendes qui rappelle que lorsqu'il était au Sporting CP, il jouait « au foot à 7 et j'étais ailier gauche. Après quand je suis passé à 11, ils m'ont fait reculer latéral. A partir de là, j'ai compris que le football ce n'était pas juste attaquer. »