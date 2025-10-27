PSG - Transfert à 38M€ : Luis Enrique réalise un coup sensationnel !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Recruté pour environ 38M€ en provenance du Sporting CP en 2021, Nuno Mendes a bien grandi et s'impose désormais comme une référence mondiale à son poste. Et à en croire l'international portugais, le PSG peut remercier Luis Enrique qui l'a complétement transformé depuis son arrivée sur le banc parisien.

Arrivé au PSG en 2021 dans la peau d'un bel espoir du football portugais, Nuno Mendes est devenu le meilleur latéral gauche du monde. Une transition lente à laquelle Luis Enrique a largement contribué. Recruté pour 38M€, le Portugais a montré des lacunes importantes à ses débuts notamment sur le plan défensif. Mais aujourd'hui, Nuno Mendes a gommé une importante partie de ses défauts, en partie grâce à Luis Enrique comme l'explique le latéral gauche du PSG.

Nuno Mendes transformé par Luis Enrique « Au début, je n'étais pas très fort en défense. Attaquer avec de la vitesse, je savais faire. Luis Enrique a remarqué ça, il m'a beaucoup aidé défensivement, et aujourd'hui je suis bien (des deux côtés). J'essaie d'équilibrer les attaques, me reposer un peu quand il faut. Le coach a fait un bon travail, et pas que pour moi. (La polyvalence) c'est un truc que Luis Enrique nous a apporté et qu'on va garder pour la vie, même si après il part ou si nous on part », confie-t-il dans une interview accordée à l'AFP avant d'en rajouter une couche.