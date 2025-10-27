Transfert - Marquinhos : La décision radicale de Luis Enrique au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, le PSG n'a pas hésité à lâcher 66M€, bonus compris, pour recruter Illia Zabarnyi qui doit s'imposer comme un solide concurrent à Marquinhos pour occuper le poste d'axial droit. Cependant, Luis Enrique ne change pas ses plans pour le moment et l'international brésilien reste un joueur majeur.

Durant le mercato estival, le PSG s'est contenté d'attirer un seul joueur de champ à savoir Illia Zabarnyi, recruté pour environ 66M€, bonus compris, en provenance de Bournemouth. L'international ukrainien a débarqué pour renforcer un secteur défensif au sein duquel peu de joueurs étaient présents la saison dernière puisque Lucas Beraldo était la seule alternatives à la paire Marquinhos-Pacho.

Zabarnyi débarque pour concurrencer Marquinhos, mais... D'ailleurs, selon les informations de L'EQUIPE, Marquinhos s'attendait à voir son rôle devenir moins influent avec le transfert d'Illia Zabarnyi. Et pourtant, Luis Enrique continue de faire confiance à son capitaine qu'il voit toujours comme un cadre notamment grâce son expérience et sa mentalité.