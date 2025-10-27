Transfert - Marquinhos : La décision radicale de Luis Enrique au PSG !

Cet été, le PSG n'a pas hésité à lâcher 66M€, bonus compris, pour recruter Illia Zabarnyi qui doit s'imposer comme un solide concurrent à Marquinhos pour occuper le poste d'axial droit. Cependant, Luis Enrique ne change pas ses plans pour le moment et l'international brésilien reste un joueur majeur.
Durant le mercato estival, le PSG s'est contenté d'attirer un seul joueur de champ à savoir Illia Zabarnyi, recruté pour environ 66M€, bonus compris, en provenance de Bournemouth. L'international ukrainien a débarqué pour renforcer un secteur défensif au sein duquel peu de joueurs étaient présents la saison dernière puisque Lucas Beraldo était la seule alternatives à la paire Marquinhos-Pacho.
Zabarnyi débarque pour concurrencer Marquinhos, mais...
D'ailleurs, selon les informations de L'EQUIPE, Marquinhos s'attendait à voir son rôle devenir moins influent avec le transfert d'Illia Zabarnyi. Et pourtant, Luis Enrique continue de faire confiance à son capitaine qu'il voit toujours comme un cadre notamment grâce son expérience et sa mentalité.
Marquinhos en a vu d'autres
Il faut dire que depuis son transfert au PSG en 2013, Marquinhos en a vu d'autres puisque dès le début de son aventure parisienne, il a du se confronter à une énorme concurrence face à ses compatriotes Alex, Thiago Silva et David Luiz.Mais le capitaine du PSG a également vu débarquer plusieurs joueurs dans son secteur de jeu à l'image de Sergio Ramos, Milan Skriniar, Thilo Kehrer ou encore Nordi Mukiele. Mais à chaque fois il a su conserver son poste. Face à Illia Zabarnyi, cela pourrait donc être de nouveau le cas.