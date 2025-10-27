Transfert à l'OM : La première recrue de 2026 fuite dans la presse ?

La rédaction

Sous Carlo Ancelotti, Endrick a pu se mettre quelques minutes sous la dent la saison dernière. C'est tout le contraire depuis la nomination de son successeur sur le banc de touche du Real Madrid : Xabi Alonso. Au point où un départ sous la forme d'un prêt est évoqué dans la presse pour le Brésilien cet hiver en marge de la Coupe du monde 2026. L'OM aurait des vues sur son profil, en vain ? C'est notre sondage du jour !

A l'Olympique de Marseille, l'heure est au redressement sportif. Après deux défaites de rang face au Sporting Lisbonne pendant la 3ème journée de saison régulière de Ligue des champions (1-2) et pour la 9ème journée de Ligue 1 à Lens samedi dernier sur le même score, le groupe entraîné par Roberto De Zerbi essaiera de gommer cette mauvaise passe avec la réception d'Angers et le déplacement à Auxerre.

L'OM intéressé par Endrick ? Après avoir été particulièrement actif sur le marché des transferts cet été avec pas moins de 12 recrues, le comité directeur de l'Olympique de Marseille semble avoir à cœur de mettre la main sur un renfort dans le secteur offensif. La situation sportive plus que délicate d'Endrick au Real Madrid avec un temps de jeu inexistant cette saison aurait alerté les dirigeants de l'OM. Au point où il est question d'une arrivée éventuelle pendant le mercato hivernal. Sky Deutschland a révélé samedi que le Brésilien se serait fait une raison. Et dans le cadre de son souhait de participer à la Coupe du monde 2026 avec le Brésil, l'attaquant de 19 ans compterait aller voir ailleurs cet hiver.