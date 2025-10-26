L'OM en pleine crise : Le PSG s'invite à la fête ?

Axel Cornic

La défaite contre le RC Lens (2-1) a replongé l’Olympique de Marseille dans la crise, après pourtant une très bonne période qui l’avait mené jusqu’à une place de leader en Ligue 1. Le directeur sportif Medhi Benatia a pris la parole pour calmer les choses, mais sa dernière sortie pourrait bien relancer les débats.

La deuxième saison peut être la bonne. Arrivé en 2024, Roberto De Zerbi a eu le temps de construire une équipe à son image et les prestations face à l’Ajax Amsterdam en Ligue des Champions (4-0), ou encore face au Havre en Ligue 1 (6-2) ont enflammé les supporters. Mais le soufflé semble déjà être retombé...

Deuxième défaite consécutive pour l’OM En seulement quelques jours, l’OM a en effet replongé dans la crise avec la défaite sur la pelouse du Sporting (2-1), puis celle de ce samedi contre le RC Lens (2-1). Désormais, tout semble être remis en question à Marseille, même si plusieurs éléments du club sont sortis du silence pour essayer de calmer la situation.