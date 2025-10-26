«Très malheureux» : Le calvaire d'un champion du monde à l'OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Déjà impliqué sur les deux buts encaissés contre le Sporting Portugal (2-1) mercredi en Ligue des champions, Benjamin Pavard a de nouveau été fautif samedi lors de la défaite de l’OM à Lens (2-1). Une semaine cauchemardesque pour l’international français et Medhi Benatia a reconnu qu’il avait été très malheureux en l’espace de quatre jours.

« Cette défaite est pour moi. » Sur les réseaux sociaux, Benjamin Pavard a assumé la responsabilité de la défaite de l’OM sur la pelouse du RC Lens (2-1) samedi soir. Après avoir commis la faute ayant entraîné le penalty transformé par Odsonne Edouard, le défenseur de 29 ans a inscrit un but contre son camp, synonyme de victoire pour les Sang et Or.

