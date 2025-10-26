«Très malheureux» : Le calvaire d'un champion du monde à l'OM !

Déjà impliqué sur les deux buts encaissés contre le Sporting Portugal (2-1) mercredi en Ligue des champions, Benjamin Pavard a de nouveau été fautif samedi lors de la défaite de l’OM à Lens (2-1). Une semaine cauchemardesque pour l’international français et Medhi Benatia a reconnu qu’il avait été très malheureux en l’espace de quatre jours.
« Cette défaite est pour moi. » Sur les réseaux sociaux, Benjamin Pavard a assumé la responsabilité de la défaite de l’OM sur la pelouse du RC Lens (2-1) samedi soir. Après avoir commis la faute ayant entraîné le penalty transformé par Odsonne Edouard, le défenseur de 29 ans a inscrit un but contre son camp, synonyme de victoire pour les Sang et Or.
Pavard a présenté ses excuses
Benjamin Pavard a présenté ses excuses aux supporters de l'OM. Une semaine difficile pour le champion du monde 2018, comme l'a reconnu Medhi Benatia après la rencontre.
« Pavard a été très malheureux en quatre jours »
« C’est la première fois qu’ils vont dans la surface, et ils obtiennent un pénalty. Le but, le CSC de Ben (Pavard)… le pauvre, il a été très malheureux en quatre jours. Mais voilà, c’est le football. En tout cas, je suis très content du visage qu’on a montré, de la performance. Le jeu, c’était vraiment bien », a déclaré le directeur du football de l’OM en zone mixte.