OM : Benatia annonce du jamais vu !

Après avoir perdu face au Sporting Portugal en Ligue des Champions, l’OM vient d’enchainer une deuxième défaite. En effet, ce samedi, les joueurs de Roberto De Zerbi a chuté sur la pelouse du RC Lens (2-1). Un résultat bien évidemment difficile à digérer côté olympien. Néanmoins, Mehdi Benatia retient tout de même certains positifs, avouant même qu’il a assisté à quelque chose d’inédit depuis qu’il est à l’OM.

Leader de Ligue 1 avant cette 9ème journée de championnat, l’OM espérait conserver sa première place. Pour cela, il fallait aller s’imposer sur la pelouse du RC Lens. Un choc était donc programmé pour les joueurs de Roberto De Zerbi, qui se sont finalement inclinés face à Florian Thauvin et compagnie. L’OM est donc reparti de Bollaert avec 0 point, mais Medhi Benatia est loin d’être fataliste.

« Je pense qu’il faut regarder aussi le contenu » L’OM a donc perdu face au RC Lens (2-1), mais Medhi Benatia a vu du positif. Dans des propos rapportés par Le Phocéen, le directeur du football marseillais a ainsi fait savoir : « Un peu de frustration, un peu de déception, surtout pour les joueurs. Quand tu sors de ces trois ou quatre derniers jours, avec le contenu que les joueurs ont été capables de mettre, aussi bien sur la première mi-temps contre le Sporting qu’aujourd’hui face à un bel adversaire — une équipe qui court beaucoup, qui se projette bien, qui est agressive —, on a vraiment fait de belles choses. Et tu ressors avec deux défaites… c’est dur, c’est compliqué. Mais je pense qu’il faut regarder aussi le contenu. En tout cas, pour ma part, je regarde le contenu ».