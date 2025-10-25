OM : Réunion avec un champion du monde, il n'attendait que ça !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Quatre années se sont écoulées depuis la séparation entre Florian Thauvin et l'OM à l'issue de son ancien contrat. A 32 ans et en tant qu'adversaire d'un soir, le champion du monde 2018 a bien envie de s'amuser face au club qu'il a tant aimé pendant son séjour dans la cité phocéenne.

Cela faisait quatre ans que Florian Thauvin a quitté le championnat de France et l'OM pour les Tigres UANL. Après une renaissance à l'Udinese où il a même été le capitaine de l'équipe, Thauvin a pris la décision de retrouver la Ligue 1 comme deux autres champions du monde à la dernière intersaison : Olivier Giroud au LOSC et Paul Pogba à l'AS Monaco.

«Quelque chose que j'attendais depuis longtemps» Pour sa part, Florian Thauvin s'est installé avec sa famille au RC Lens. Et en ce samedi 25 octobre, le milieu offensif de 32 ans retrouve en cette soirée à la saveur particulière l'Olympique de Marseille. Pour Ligue 1+, diffuseur du championnat de France, Thauvin a fait un aveu de taille. « C'est une soirée spéciale. Quelque chose que j'attendais depuis longtemps ».