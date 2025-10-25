Florian Thauvin à l’OM, le vilain tacle !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd’hui au RC Lens, Florian Thauvin s'apprête à retrouver l’OM. Ayant passé de longues années avec le club phocéen, l’international français va donc l’affronter avec les Sang et Or ce samedi. Avant cette rencontre, il a donc été question de la place de Thauvin dans l’histoire de l’OM. Si certains le placent au rang de légende, Jérôme Rothen n’est clairement pas du même avis.

Parti au clash avec le LOSC pour signer à l’OM, Florian Thauvin a fini par obtenir gain de cause. Le champion du monde 2018 a donc évolué avec le maillot olympien pendant plusieurs années, réussissant à faire vibrer le Vélodrome à de nombreuses occasions. De quoi faire de Thauvin une légende de l’OM ? A l’approche des retrouvailles entre le désormais joueur du RC Lens et le club phocéen, le débat a été lancé et les avis divergent.

« Il faut arrêter de voir des légendes partout » Florian Thauvin est-il une légende de l’OM ? Au micro de RMC, Jérôme Rothen a réglé le débat, balançant alors comme réponse : « Florian Thauvin a marqué le football marseillais, c’est une certitude, par sa longévité, par son nombre de matchs joués et par ses stats (…) Thauvin a toujours eu un rôle majeur dans toutes les équipes où il a joué (…) Il est allé se chercher sa place en équipe de France et je le félicite. Mais si on joue sur le mot légende, il faut arrêter de voir des légendes partout ».