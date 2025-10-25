Florian Thauvin à l’OM, le vilain tacle !

Aujourd’hui au RC Lens, Florian Thauvin s'apprête à retrouver l’OM. Ayant passé de longues années avec le club phocéen, l’international français va donc l’affronter avec les Sang et Or ce samedi. Avant cette rencontre, il a donc été question de la place de Thauvin dans l’histoire de l’OM. Si certains le placent au rang de légende, Jérôme Rothen n’est clairement pas du même avis.
Parti au clash avec le LOSC pour signer à l’OM, Florian Thauvin a fini par obtenir gain de cause. Le champion du monde 2018 a donc évolué avec le maillot olympien pendant plusieurs années, réussissant à faire vibrer le Vélodrome à de nombreuses occasions. De quoi faire de Thauvin une légende de l’OM ? A l’approche des retrouvailles entre le désormais joueur du RC Lens et le club phocéen, le débat a été lancé et les avis divergent.
« Il faut arrêter de voir des légendes partout »
Florian Thauvin est-il une légende de l’OM ? Au micro de RMC, Jérôme Rothen a réglé le débat, balançant alors comme réponse : « Florian Thauvin a marqué le football marseillais, c’est une certitude, par sa longévité, par son nombre de matchs joués et par ses stats (…) Thauvin a toujours eu un rôle majeur dans toutes les équipes où il a joué (…) Il est allé se chercher sa place en équipe de France et je le félicite. Mais si on joue sur le mot légende, il faut arrêter de voir des légendes partout ».
« Être une légende d’un club c’est la longévité, les titres gagnés… »
« J’ai eu la chance de jouer avec et contre des légendes avec un grand L. Il n’y en a pas 15 000. Être une légende d’un club c’est la longévité, les titres gagnés, l’influence que tu as eu sur le terrain mais surtout faire mieux que les générations d’avants ou futures », a enchainé l’ancien du PSG concernant Florian Thauvin.