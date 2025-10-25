Thauvin : Il balance sur son transfert à l’OM !

Ce samedi soir, le RC Lens accueille l’OM et les regards vont notamment se tourner vers un certain Florian Thauvin. Aujourd’hui chez les Sang et Or, l’international français a passé de très belles saisons sous le maillot olympien. C’est en 2013 que l’OM avait recruté, pour la première fois, Thauvin alors à Lille. Un recrutement justifié par Elie Baup.
De retour en Ligue 1 cet été en signant avec le RC Lens, Florian Thauvin avait impatience de jouer un match en particulier, celui face à l’OM. Alors qu’il attend particulièrement son retour au Vélodrome, l’ancien Olympien va retrouver le club phocéen ce samedi soir à Bollaert. Ayant connu de très belles années à Marseille, Thauvin avait rejoint la Canebière en 2013 en provenance du LOSC, où il n’aura jamais joué un match.
« Il rentrait parfaitement dans notre plan de recrutement »
A l’époque, c’est Elie Baup qui avait donc accueilli Florian Thauvin à l’OM. Pour La Provence, l’ancien entraîneur du club phocéen est revenu sur le recrutement du désormais joueur du RC Lens, expliquant alors : « La saison précédente, il avait fait un gros match contre nous avec Bastia. Il rentrait parfaitement dans notre plan de recrutement ».
« Florian avait un potentiel énorme »
« On avait signé Imbula, Lemina, Mendy et Samba, des espoirs à très fort potentiel. Thauvin était le cinquième. C’était le projet Dortmund. Avec le recul, on ne s’est pas trompé avec le président (Vincent Labrune) et José Anigo. Offensivement et techniquement, Florian avait un potentiel énorme », a poursuivi Elie Baup à propos de Florian Thauvin.