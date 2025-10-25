Thauvin : Il balance sur son transfert à l’OM !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce samedi soir, le RC Lens accueille l’OM et les regards vont notamment se tourner vers un certain Florian Thauvin. Aujourd’hui chez les Sang et Or, l’international français a passé de très belles saisons sous le maillot olympien. C’est en 2013 que l’OM avait recruté, pour la première fois, Thauvin alors à Lille. Un recrutement justifié par Elie Baup.

De retour en Ligue 1 cet été en signant avec le RC Lens, Florian Thauvin avait impatience de jouer un match en particulier, celui face à l’OM. Alors qu’il attend particulièrement son retour au Vélodrome, l’ancien Olympien va retrouver le club phocéen ce samedi soir à Bollaert. Ayant connu de très belles années à Marseille, Thauvin avait rejoint la Canebière en 2013 en provenance du LOSC, où il n’aura jamais joué un match.

« Il rentrait parfaitement dans notre plan de recrutement » A l’époque, c’est Elie Baup qui avait donc accueilli Florian Thauvin à l’OM. Pour La Provence, l’ancien entraîneur du club phocéen est revenu sur le recrutement du désormais joueur du RC Lens, expliquant alors : « La saison précédente, il avait fait un gros match contre nous avec Bastia. Il rentrait parfaitement dans notre plan de recrutement ».