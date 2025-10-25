Mercato : Le «meilleur du monde» annoncé au PSG, c’est la bonne décision ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Présent devant les journalistes ce vendredi, Luis Enrique a justifié l’absence de recrue sur le flanc droit de la défense, où évolue Achraf Hakimi, indéboulonnable selon son entraîneur. Selon vous, le PSG a-t-il eu raison de ne pas enrôler de doublure pour anticiper une éventuelle absence de son Marocain ?

Après sa saison historique, marquée par le sacre en Ligue des champions, le PSG a décidé de miser sur la stabilité pour ce nouvel exercice. Ainsi, hormis le départ de Gianluigi Donnarumma à un an de la fin de son contrat, aucun acteur majeur des récents succès parisiens n’a plié bagage, et la direction s’est contentée de trois renforts : le défenseur Illya Zabarnyi, accompagné des gardiens Lucas Chevalier et Renato Marin.

« C’est pour cette raison que nous ne signons pas d’autre latéral droit » Achraf Hakimi est donc parti pour vivre une nouvelle saison chargée sous le maillot du PSG mais également du Maroc, avec la Coupe d’Afrique des Nations cet hiver (21 décembre - 18 janvier) puis la Coupe du Monde l'été prochain. Une position assumée par le club, et Luis Enrique en tête. « Je pense que rien n’a changé dans son statut ces deux dernières années. C’est l’un des leaders du vestiaire, ses coéquipiers l’ont choisi comme le vice-capitaine, cela dit beaucoup de son niveau dans l’équipe. Hakimi est un joueur différent, qui a beaucoup de qualités offensives et défensives, il joue presque tous les matchs, il joue à chaque fois à 100 %. C’est une valeur sûre, sans aucun doute le meilleur latéral droit au monde. C’est pour cette raison que nous ne signons pas d’autre latéral droit sur le marché des transferts. Tout le monde parle d’un latéral droit, mais tu dois le payer cher et il sera démotivé parce qu’il ne joue pas à cause d’Achraf. On a d’autres options pour compenser ses rares absences », a confié l’entraîneur du PSG ce vendredi, en conférence de presse.