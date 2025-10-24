«Injouable», c’est la panique avec le PSG !

Après son immense succès contre le Bayer Leverkusen en Ligue des Champions (2-7) ce mardi, le PSG est de retour aux affaires en Ligue 1. Le club parisien se déplace sur la pelouse du Stade Brestois ce samedi après-midi (17h). Coach de la formation bretonne, Eric Roy craint clairement celle de Luis Enrique.
Le PSG souhaite enchaîner. Le club de la capitale a rappelé sa supériorité sur la scène européenne avec un troisième succès consécutif en Ligue des Champions ce mardi soir à Leverkusen. Deuxièmes de Ligue 1, les hommes de Luis Enrique vont défier Brest ce samedi.
« C’est une équipe exceptionnelle, sans doute la plus forte du monde »
Ayant corrigé les Brestois en championnat mais surtout en C1 la saison dernière, le PSG avance dans cette rencontre dans la peau du grand favori. Et cela, Eric Roy l’a bien compris. Le coach du club breton a évoqué ce choc en conférence de presse, et ne se fait pas véritablement d’illusions. « Est-ce que je redoute le PSG ? Évidemment, c’est une équipe exceptionnelle, sans doute la plus forte du monde actuellement », confie-t-il.
« Ils restent presque injouables »
« On essaiera toujours de jouer contre eux, même si l’expérience montre qu’ils peuvent te punir à tout moment avec la qualité de leurs talents. Ils restent presque injouables. Mais on ne prépare pas un match dans la peur : on n’a rien à perdre, tout à gagner. Il faut prendre du plaisir et se donner à fond dans les courses, les duels. Sans ça, on ne pourra jamais les mettre en difficulté », conclut Eric Roy.