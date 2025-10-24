«Injouable», c’est la panique avec le PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Après son immense succès contre le Bayer Leverkusen en Ligue des Champions (2-7) ce mardi, le PSG est de retour aux affaires en Ligue 1. Le club parisien se déplace sur la pelouse du Stade Brestois ce samedi après-midi (17h). Coach de la formation bretonne, Eric Roy craint clairement celle de Luis Enrique.

Le PSG souhaite enchaîner. Le club de la capitale a rappelé sa supériorité sur la scène européenne avec un troisième succès consécutif en Ligue des Champions ce mardi soir à Leverkusen. Deuxièmes de Ligue 1, les hommes de Luis Enrique vont défier Brest ce samedi.

« C’est une équipe exceptionnelle, sans doute la plus forte du monde » Ayant corrigé les Brestois en championnat mais surtout en C1 la saison dernière, le PSG avance dans cette rencontre dans la peau du grand favori. Et cela, Eric Roy l’a bien compris. Le coach du club breton a évoqué ce choc en conférence de presse, et ne se fait pas véritablement d’illusions. « Est-ce que je redoute le PSG ? Évidemment, c’est une équipe exceptionnelle, sans doute la plus forte du monde actuellement », confie-t-il.