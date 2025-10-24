Luis Enrique : Le coup de gueule surprise au PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ayant terrassé le Bayer Leverkusen ce mardi en Ligue des Champions ce mardi soir (2-7), le PSG réalise un sans-faute en C1 pour le moment. Alors qu’en championnat, les résultats du club parisien sont un peu plus mitigés, Luis Enrique a été interrogé à ce sujet en conférence de presse, et a semblé remonté à ce propos.

Trois sur trois. Le PSG réalise le coup parfait en Ligue des Champions avec trois succès en autant de rencontres disputées. Le club de la capitale occupe la première place du classement de la phase de championnat de la C1, en revanche, en Ligue 1, Paris a connu quelques contre-performances, et se trouve derrière l’OM.

« Vous faites toujours l'analyse en fonction du résultat » Interrogé à ce sujet en conférence de presse ce vendredi, Luis Enrique a poussé un petit coup de gueule. « Vous faites toujours l'analyse en fonction du résultat, ça ne marche pas comme ça. On a la même équipe en Ligue 1 et en Ligue des champions. On a fait la même chose dans le championnat qu'en Ligue des champions. Mais on a la même identité, même s'il y a eu des joueurs différents à cause des blessures. Il n'y a pas eu le même résultat, mais je suis confiant en tant qu'entraîneur car j'ai vu la même chose », a ainsi confié le coach du PSG avant de poursuivre.