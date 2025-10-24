Luis Enrique : Le coup de gueule surprise au PSG !

Ayant terrassé le Bayer Leverkusen ce mardi en Ligue des Champions ce mardi soir (2-7), le PSG réalise un sans-faute en C1 pour le moment. Alors qu’en championnat, les résultats du club parisien sont un peu plus mitigés, Luis Enrique a été interrogé à ce sujet en conférence de presse, et a semblé remonté à ce propos.
Trois sur trois. Le PSG réalise le coup parfait en Ligue des Champions avec trois succès en autant de rencontres disputées. Le club de la capitale occupe la première place du classement de la phase de championnat de la C1, en revanche, en Ligue 1, Paris a connu quelques contre-performances, et se trouve derrière l’OM.
« Vous faites toujours l'analyse en fonction du résultat »
Interrogé à ce sujet en conférence de presse ce vendredi, Luis Enrique a poussé un petit coup de gueule. « Vous faites toujours l'analyse en fonction du résultat, ça ne marche pas comme ça. On a la même équipe en Ligue 1 et en Ligue des champions. On a fait la même chose dans le championnat qu'en Ligue des champions. Mais on a la même identité, même s'il y a eu des joueurs différents à cause des blessures. Il n'y a pas eu le même résultat, mais je suis confiant en tant qu'entraîneur car j'ai vu la même chose », a ainsi confié le coach du PSG avant de poursuivre.
« Nous n'utilisons pas comme excuses les différentes circonstances qu'on a eu au début de la saison »
« Il y a différentes circonstances autour de chaque match. Mais j'ai vu la même identité, la même mentalité en championnat et en Ligue des champions que l'an dernier où on a tout gagné. Je ne me préoccupe pas des autres. Nous n'utilisons pas comme excuses les différentes circonstances qu'on a eu au début de la saison, il faut savoir gérer ça. Je le répète, j'ai vu la même équipe pendant le championnat qu'en Champions League », conclut Luis Enrique.