Zaïre-Emery : Le PSG vend la mèche pour son avenir !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Dans le dur depuis plusieurs mois avec un niveau de jeu jugé décevant au PSG, Warren Zaïre-Emery n'est pas pour autant menacé au sein du club de la capitale. Loin de là. Luis Enrique a assuré la défense de son jeune milieu de terrain ce vendredi avec une belle déclaration d'amour à la clé, et l'entraîneur du PSG affirme qu'il compte toujours autant sur Zaïre-Emery.

Sous contrat jusqu'en 2029 avec le PSG, Warren Zaïre-Emery (19 ans) est-il menacé pour son avenir ? Les spéculations vont bon train depuis quelque temps au sujet du milieu de terrain parisien, qui a perdu sa place de titulaire au profit de Fabian Ruiz depuis plusieurs mois, et certains estiment même qu'il devrait aller voir ailleurs pour se relancer. Mais de son côté, le PSG semble avoir les idées claires quant au futur de son jeune titi.

« C'est un joueur que j'aime » Interrogé en conférence de presse ce vendredi, Luis Enrique a confié tout le bien qu'il pensait de Warren Zaïre-Emery et de son état de forme du moment au PSG : « Zaïre-Emery a joué toute l'année à un très bon niveau. C'est un joueur que nous aimons, que j'aime. C'est normal d'avoir des hauts et des bas pendant une carrière », a lâché le coach espagnol du PSG, qui semble donc toujours autant apprécier son jeune milieu de terrain.