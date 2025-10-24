PSG : C'est la fin, l'annonce choc !

Amadou Diawara

Depuis le 1er septembre, le Paris FC de Pierre Ferracci s'est associé à une agence d'influence officielle : le Crayon Groupe. Interrogé sur la collaboration avec le club francilien, Jules Stimpfling a annoncé qu'il voulait profiter de la fin du cycle du PSG de Nasser Al-Khelaïfi pour mener à bien sa mission.

Lors de la saison 2024-2025, le Paris FC a terminé à la deuxième place en Ligue 2. Promu en Ligue 1, le club présidé par Pierre Ferracci s'est associé à une agence d’influence officielle : le Crayon Groupe. Alors qu'une dizaine de créateurs de contenus sont sollicités à chaque match du PFC pour mettre en avant le club, Jules Stimpfling a décrypté « le Paris FC for Creators », lancé sur les réseaux.

«On arrive à la fin d’un cycle pour les supporters du PSG» « Wallerand (Moullé-Berteaux), mon associé, était fan du Paris FC depuis quelques années. Déjà, dès novembre dernier, quand le club était encore en Ligue 2, on s’est dit : "Ça a du sens de créer une histoire en montrant à des jeunes l’aventure du Paris FC, qui se construisait". Les créateurs de contenu sont aujourd’hui des vecteurs d’intérêt pour la jeune génération. Ce sont des jeunes qui sont intéressés par le sport en général, le foot, donc potentiellement déjà fans du Paris FC et qui sont curieux du projet qui est représenté par le nouvel actionnaire, le nouveau stade, les nouveaux joueurs », a précisé Jules Stimpfling, l'un des deux co-fondateurs du Crayon Groupe, lors d'un entretien accordé au Parisien.