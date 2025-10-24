Le prochain coup du Paris FC est programmé, c'est une vedette !

Amadou Diawara

Le soir de la montée du Paris FC en Ligue 1, Ninho a officialisé une collaboration pour le troisième maillot du club, et ce, lors de son concert au Stade de France. Alors que ce partenariat a été couronné de succès, les deux camps compteraient réaliser d'autres projets ensemble.

Promu en Ligue 1 la saison dernière, le Paris FC a tenu à marquer le coup pour célébrer cet exploit. En effet, Ninho a officialisé son partenariat avec le club le soir de la montée.

Ninho et le PFC ont collaboré pour le 3ème maillot Comme l'a rappelé Le Parisien, Ninho et le Paris FC ont travaillé ensemble pour le troisième maillot du club (orange et jaune). Une information dévoilée lors du concert du rappeur le 2 mai dernier au Stade de France.