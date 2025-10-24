Transfert à 6,5M€ : Le coup de pression inattendu du Paris FC !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Cet été, le Paris FC s’est notamment attaché les services de Moses Simon, arrivant en provenance du FC Nantes pour 6,5 millions d’euros. Pour l'entraîneur Stéphane Gilli, l’attaquant nigérian qui totalise deux buts et autant de passes décisives en huit apparitions de Ligue 1 peut encore aider davantage l’équipe.

Joueur du FC Nantes durant six saisons, Moses Simon a pris la direction du Paris FC durant le mercato estival. Le club promu a misé sur l’ailier nigérian pour son nouveau projet, avec l’ambition de s’installer durablement en Ligue 1. Avec deux buts et autant de passes décisives en huit titularisations, le joueur de 30 ans affiche un bilan correct sur le plan comptable, mais son entraîneur en attend encore davantage.

« Il doit être plus constant » A la veille du match entre le Paris FC et le FC Nantes, l’ancien club de Moses Simon, Stéphane Gilli a envoyé un message clair à son attaquant. « Comme d’autres joueurs, j’attends plus de lui, a-t-il indiqué en conférence de presse, dans des propos rapportés par Le Parisien. Il doit être plus constant, plus régulier au cours d’un match. Il le sait, je lui ai dit. » L’entraîneur du PFC en attend davantage de Moses Simon et du reste de l’équipe : « Je ne veux jeter la pierre à personne, mais on doit progresser dans nos temps forts, être plus efficaces dans les deux surfaces. Quand ça se répète, on ne peut plus parler d’un manque de réussite. Il faut arriver à se mettre en mode compétiteur. On l’est mais pas pendant 95 minutes. »