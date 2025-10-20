Coup de tonnerre au PFC : L’annonce que personne n’a vu venir !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris FC a fait son retour en Ligue 1 cet été après 46 années d’absence. Le voisin du PSG a été racheté par la famille Arnault et a témoigné de l’entrée de Red Bull au sein de son capital. Directeur mondial du football de la firme autrichienne, Jürgen Klopp a finalement laissé la porte ouverte à un retour à Liverpool après l’avoir initialement fermé.

Depuis plusieurs mois désormais, Jürgen Klopp est le directeur mondial du football chez Red Bull. Ce qui signifie que l’entraîneur iconique de la dernière décennie de Liverpool s’occupe entre autres du RB Leipzig, du RB Salzbourg ainsi que du Paris FC qui est en partie entré dans la galaxie Red Bull, la firme détenant 11 % des parts du club francilien.

«Si Liverpool vient, c’est théoriquement possible» Et alors que Jürgen Klopp affirmait dernièrement ne plus être intéressé par l’idée d’entraîner une équipe de football, son discours a un tantinet changé lors d’une discussion avec Steven Bartlett. « Est-ce que je peux revenir entraîner Liverpool ? J’ai dit que je ne prendrais jamais une équipe différente en Angleterre. Cela veut dire que si Liverpool vient, c’est théoriquement possible, oui. Ce qu’il faudrait pour me faire revenir ? Je ne sais pas exactement, j’aime ce que je fais maintenant. Entraîner ne me manque pas, du tout ».