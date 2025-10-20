Coup de tonnerre au PFC : L’annonce que personne n’a vu venir !

Le Paris FC a fait son retour en Ligue 1 cet été après 46 années d’absence. Le voisin du PSG a été racheté par la famille Arnault et a témoigné de l’entrée de Red Bull au sein de son capital. Directeur mondial du football de la firme autrichienne, Jürgen Klopp a finalement laissé la porte ouverte à un retour à Liverpool après l’avoir initialement fermé.
Depuis plusieurs mois désormais, Jürgen Klopp est le directeur mondial du football chez Red Bull. Ce qui signifie que l’entraîneur iconique de la dernière décennie de Liverpool s’occupe entre autres du RB Leipzig, du RB Salzbourg ainsi que du Paris FC qui est en partie entré dans la galaxie Red Bull, la firme détenant 11 % des parts du club francilien.
«Si Liverpool vient, c’est théoriquement possible»
Et alors que Jürgen Klopp affirmait dernièrement ne plus être intéressé par l’idée d’entraîner une équipe de football, son discours a un tantinet changé lors d’une discussion avec Steven Bartlett. « Est-ce que je peux revenir entraîner Liverpool ? J’ai dit que je ne prendrais jamais une équipe différente en Angleterre. Cela veut dire que si Liverpool vient, c’est théoriquement possible, oui. Ce qu’il faudrait pour me faire revenir ? Je ne sais pas exactement, j’aime ce que je fais maintenant. Entraîner ne me manque pas, du tout ».
«Ce qui veut dire que je pourrais prendre la décision dans quelques années de revenir»
« Je manage, mais c’est différent, ce ne sont pas des joueurs. Ça ne me manque pas de rester sous la pluie pendant 3 heures, d’aller faire des conférences de presse trois fois par semaine et d’avoir 12 interviews de manière hebdomadaire. Être dans un vestiaire ne me manque pas. J’ai 58 ans, ce n’est pas si vieux. Ce qui veut dire que je pourrais prendre la décision dans quelques années de revenir, je ne sais pas et je ne sais pas ce que l’avenir me réservera ». a affirmé le dirigeant de Red Bull pendant sa longue interview de 2 heures et demi au Diary of a CEO. Le Paris FC est prévenu.