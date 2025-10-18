«Je kiffe la vie à Paris» : L’annonce d’un Marseillais que personne n’a vu venir !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pur produit du centre de formation de l’OM, Maxime Lopez a fini par revenir en France après ses expériences en Italie. Et sa destination a surpris puisque le Marseillais a posé ses valises à Paris, s’engageant avec le Paris FC. Désormais dans la capitale française, Maxime Lopez se régale complètement et il ne s’en cache pas.

Intertitre 1 Aujourd’hui en Ligue 1, le Paris FC peut s’appuyer sur… plusieurs Marseillais. En effet, au sein du club de la capitale, on retrouve Ilan Kebbal, Julien Lopez ainsi que Maxime Lopez. Issu du centre de formation de l’OM, ce dernier s’est révélé avec le club phocéen avant ensuite de filer en Italie. Mais voilà qu’à l’été 2024, Lopez choisit de revenir en France, s’engageant ainsi avec le Paris FC, alors en Ligue 2.

« Ça peut choquer en tant que Marseillais, mais… » Cela fait maintenant un peu plus d’un an que Maxime Lopez est au Paris FC. Et dans la capitale, l’ancien de l’OM est aux anges. Dans un entretien accordé à l’AFP, le Marseillais a en effet confié : « J'ai eu la chance d'arriver dans le club où évolue mon frère, qui, s'il joue moins cette saison, reste un cadre du vestiaire. Je me sens bien à Paris. Ça peut choquer en tant que Marseillais, mais je kiffe la vie à Paris, j'y ai rencontré ma fiancée ».