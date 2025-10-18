Le Paris FC récupère un champion du Monde !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Champion du monde 2018 avec l'Equipe de France, Samuel Umtiti a annoncé il y a quelques semaines la fin de sa carrière. Le défenseur central, qui a souvent été freiné par les blessures, souhaite toutefois se reconvertir en tant qu'entraîneur. Il lui faudra valider ses diplômes et c'est la raison pour laquelle il est présent au Paris FC depuis quelques jours. Umtiti effectue son premier stage.

Obligé d'arrêter sa carrière à 31 ans, Samuel Umtiti aura connu une belle carrière, débutée à l'OL où il a été formé. Il a même joué au FC Barcelone pendant 7 saisons mais sa condition physique ne lui a pas permis de maintenir ce niveau aussi régulièrement qu'il le voulait. Il rêve alors d'une carrière d'entraîneur désormais et voudrait entraîner une équipe d'ici 3 ou 4 ans. Son premier stage vient de débuter au Paris FC.

Umtiti débarque au Paris FC Comme le révèle Le Parisien, Samuel Umtiti a posé ses valises au Paris FC cette semaine. L'ancien champion du monde va débuter son stage avec l'équipe réserve du club de Ligue 1 qui évolue en Régional 1 pour sa première expérience. Umtiti va accompagner le coach Michaël d’Amore et son adjoint Vincent Demarconnay. Il a également pu croiser la route de Jimmy Briand, entraîneur des U17 parisiens avec qui il a joué à l'OL, et qui a œuvré pour le faire venir ici.