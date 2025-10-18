Une célébrité signe à l’OL : La révélation surprise !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors qu'il est aujourd'hui devenu une célébrité pour être l'une des grandes voix du football sur Canal +, Paul Tchoukriel aurait pu connaitre une autre carrière puisqu'il a longtemps aspiré à devenir footballeur. Et plus jeune, il avait même signé avec l'OL, mais tout n'a pas fonctionné comme prévu pour le commentateur de la chaîne cryptée.

Dans un documentaire mis en ligne sur la chaîne Youtube de Canal+, le journaliste et commentateur Paul Tchoukriel révèle son petit passé de footballeur du temps où il évoluait notamment chez les jeunes de l'OL. Mais la marche était finalement trop haute pour atteindre le monde professionnel.

Tchoukriel est passé par l'OL « J’ai commencé le foot lorsque j’avais six ans à l’OL, je suis resté quatre ans à l’Olympique Lyonnais. Après, mes parents n’étaient pas trop OK pour que j’aille au centre de formation ou de préformation à 11-12 ans, donc j’ai joué dans un club de la région et puis à 16 ans, je suis parti et j’ai rejoint Nancy où j’ai joué en 18 ans, en Nationaux et après deux années en CFA », révèle Paul Tchoukriel.