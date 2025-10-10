OL - Recrutement de Mbappé : Paulo Fonseca s’enflamme !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Fan absolu de Luis Enrique et de sa méthode appliquée sur le banc du PSG, Paulo Fonseca vante les mérites du coach espagnol. Et l'entraîneur de l'OL s'appuie notamment sur le changement radical de politique appliqué après le recrutement de stars telles que Kylian Mbappé, qui a fini par porter ses fruits au PSG. Et il valide totalement la méthode Enrique.

Après avoir pendant longtemps axé sa politique sur le recrutements de grandes stars comme ce fut le cas avec Kylian Mbappé à l'été 2017 (180M€) ou encore Neymar et Lionel Messi, le PSG a radicalement changé depuis l'arrivée de Luis Enrique au poste d'entraîneur. Une évolution du projet qui plait beaucoup à Paulo Fonseca, et le coach portugais de l'OL s'est d'ailleurs lâché à ce sujet en confiant son admiration pour Enrique lors du Portugal Football Summit

« Une admiration particulière pour Luis Enrique » « J'ai une admiration particulière pour Luis Enrique. Il a prouvé ce que beaucoup d'entraîneurs voudraient prouver : que ce qui fait gagner les matchs, c'est l'équipe, pas les individualités », confie Paulo Fonseca, avant d'appuyer ses éloges envers l'entraîneur du PSG en évoquant notamment le recrutement de Kylian Mbappé.