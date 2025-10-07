L’OL boucle un transfert à 4M€ : Il refuse son départ !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivé cet été à l’OL pour succéder à Lucas Perri, parti à Leeds, Dominik Grief était convoqué avec la Slovaquie lors de cette trêve internationale. Mais selon la Fédération slovaque, le gardien âgé de 28 ans a refusé de rejoindre le rassemblement en raison d’un problème logistique et il restera finalement à Lyon.

Après des débuts intéressants avec l’OL, qu’il a rejoint cet été en provenance de Majorque dans le cadre d’un transfert estimé à 4M€, Dominik Grief (28 ans) était attendu en Slovaquie lundi. L’international slovaque (5 sélections) était convoqué avec sa sélection, mais a refusé de rejoindre le rassemblement.

« Dominik Greif a refusé de venir au rassemblement de l’équipe nationale » « Dominik Greif a refusé de venir au rassemblement de l’équipe nationale. Le sélectionneur devait avoir tous les joueurs disponibles pour ce lundi à 15h30. Le vol initial de Lyon à Budapest était prévu pour aujourd’hui, mais il n’arriverait qu’à 16h30 », a expliqué Monika Jurigová, responsable des relations presse de la sélection slovaque, en conférence de presse.