L’OL boucle un transfert à 4M€ : Il refuse son départ !

Arrivé cet été à l’OL pour succéder à Lucas Perri, parti à Leeds, Dominik Grief était convoqué avec la Slovaquie lors de cette trêve internationale. Mais selon la Fédération slovaque, le gardien âgé de 28 ans a refusé de rejoindre le rassemblement en raison d’un problème logistique et il restera finalement à Lyon.
Après des débuts intéressants avec l’OL, qu’il a rejoint cet été en provenance de Majorque dans le cadre d’un transfert estimé à 4M€, Dominik Grief (28 ans) était attendu en Slovaquie lundi. L’international slovaque (5 sélections) était convoqué avec sa sélection, mais a refusé de rejoindre le rassemblement.
« Dominik Greif a refusé de venir au rassemblement de l’équipe nationale »
« Dominik Greif a refusé de venir au rassemblement de l’équipe nationale. Le sélectionneur devait avoir tous les joueurs disponibles pour ce lundi à 15h30. Le vol initial de Lyon à Budapest était prévu pour aujourd’hui, mais il n’arriverait qu’à 16h30 », a expliqué Monika Jurigová, responsable des relations presse de la sélection slovaque, en conférence de presse.
« Aucune de ces options ne convenait à Greif »
Plusieurs autres solutions lui ont été proposées, aucune ne convenait au gardien de l’OL : « C’est pourquoi nous avons proposé au joueur trois options pour arriver à l’heure. Cependant, aucune de ces options ne convenait à Greif, qui a donc décidé de ne pas venir. »