Mercato : L’OL a signé le nouveau Lloris, c’est fait !

Arrivé cet été, Dominik Greif enchaîne les performances solides en ce début de saison. Pour sa quatrième titularisation, le gardien slovaque de 28 ans a réussi à maintenir sa cage inviolée face au Red Bull Salzbourg (2-0) en Europa League, une prouesse qui n'avait pas été réalisée depuis Hugo Lloris en 2008.

Après avoir assuré l’essentiel sur la pelouse d’Utrecht (1-0), l’Olympique Lyonnais a enchaîné ce jeudi soir face à Red Bull Salzbourg, des débuts parfaits pour les hommes de Paulo Fonseca en Ligue Europa. Et pour sa quatrième titularisation de la saison, Dominik Greif a fait preuve de solidité avec un nouveau clean-sheets.

Du jamais vu depuis… Hugo Lloris Comme le souligne StatsDuFoot, le Slovaque de 28 ans est devenu le deuxième gardien de l'histoire à débuter par quatre clean-sheets avec l'Olympique Lyonnais en compétition officielle après un certain Hugo Lloris en 2008.