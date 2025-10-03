Très grosse signature au FC Nantes : C'est confirmé !

Il fait clairement partie des révélations de ce début de saison en Ligue 1. Du haut de ses 17 ans, Tylel Tati s'est effectivement imposé comme un titulaire indiscutable au FC Nantes. Comme révélé par le10sport.com, il va d'ailleurs prolonger son contrat. Une juste récompense selon Stéphane Ziani.
Cet été, le FC Nantes a vu filer de nombreux joueurs au sein de sa défense à l'image de Nathan Zézé (Neom), Nicolas Pallois (libre, Reims) en encore Jean-Charles Castelletto (Al-Duhail). Uros Radakovic a ainsi été recruté, mais ce transfert a viré au flop. C'est ainsi que Luis Castro a décidé de s'appuyer sur Tylel Tati dont l'association avec Chidozie Awaziem est l'une de belle surprise du côté des Canaris.
Tylel Tati va passer professionnel
Du haut de ses 17 ans, Tylel Tati impressionne et s'est même imposé comme le joueur de moins de 18 ans le plus utilisé dans les cinq grands Championnats européens cette saison. Comme révélé exclusivité par le10sport.com, le FC Nantes a donc décidé de blinder sa pépite qui va signer son premier contrat professionnel avec son club formateur. Une information confirmée par L'EQUIPE.
« Il fait partie de ces défenseurs modernes»
Et à en croire Stéphane Ziani, entraîneur de la réserve du FC Nantes, c'est une excellente nouvelle pour les Canaris. « Il l'absorbe car il a une certaine maîtrise émotionnelle, qu'il ne change pas dans sa personnalité. Il fait partie de ces défenseurs modernes, il est suffisamment grand et rapide, il est surprenant, mais il connaît ses forces et il est toujours concentré. Il a aussi un coach qui lui fait confiance. Après, c'est un jeune joueur, il ne faut pas le surcharger », assure-t-il dans les colonnes de L'EQUIPE.