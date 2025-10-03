Très grosse signature au FC Nantes : C'est confirmé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Il fait clairement partie des révélations de ce début de saison en Ligue 1. Du haut de ses 17 ans, Tylel Tati s'est effectivement imposé comme un titulaire indiscutable au FC Nantes. Comme révélé par le10sport.com, il va d'ailleurs prolonger son contrat. Une juste récompense selon Stéphane Ziani.

Cet été, le FC Nantes a vu filer de nombreux joueurs au sein de sa défense à l'image de Nathan Zézé (Neom), Nicolas Pallois (libre, Reims) en encore Jean-Charles Castelletto (Al-Duhail). Uros Radakovic a ainsi été recruté, mais ce transfert a viré au flop. C'est ainsi que Luis Castro a décidé de s'appuyer sur Tylel Tati dont l'association avec Chidozie Awaziem est l'une de belle surprise du côté des Canaris.

Tylel Tati va passer professionnel Du haut de ses 17 ans, Tylel Tati impressionne et s'est même imposé comme le joueur de moins de 18 ans le plus utilisé dans les cinq grands Championnats européens cette saison. Comme révélé exclusivité par le10sport.com, le FC Nantes a donc décidé de blinder sa pépite qui va signer son premier contrat professionnel avec son club formateur. Une information confirmée par L'EQUIPE.