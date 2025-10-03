Un nouveau joueur signe au PSG et remplace Barcola !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est la surprise du moment au PSG. Compte tenu des nombreuses blessures, notamment dans le secteur offensif, Luis Enrique s'appuie sur le centre de formation parisien et a notamment lancé Quentin Ndjantou dans le grand bain. Passé professionnel cet été, le jeune attaquant a même remplacé Bradley Barcola à Barcelone.

Depuis le début de la saison, le PSG n'est pas épargné par les blessures, surtout dans le secteur offensif au sein duquel Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia étaient tous absents à Barcelone mercredi soir. En leur absence, plusieurs jeunes peuvent se mettre en valeur.

Ndjantou, le nouveau crack du PSG ! Parmi eux, Quentin Ndjantou a été lancé dans le grand bain ces derniers jours. D'abord contre l'AJ Auxerre en Ligue 1 (2-0) avec environ 30 minutes de jeu, mais surtout à Barcelone mercredi soir. A la 80e minute de jeu, le crack du PSG a remplacé Bradley Barcola. Alors qu'il a signé en professionnel cet été, Quentin Ndjantou a donc disputé son deuxième match de suite avec le groupe de Luis Enrique et semble plaire à son coach.