Mercato : Luis Enrique signe au PSG, sa victime jubile !

En 2022, alors sélectionneur de l’Espagne, Luis Enrique prend la décision de ne pas faire appel à Fabian Ruiz pour la Coupe du monde. Une absence douloureuse pour le milieu de terrain du PSG. Pour autant, l’Espagnol n’en veut pas à Luis Enrique, bien au contraire, se réjouissant même de le voir débarquer à Paris.
Actuellement sur le banc du PSG, Luis Enrique a été nommé entraîneur du club de la capitale à l’été 2023. Une arrivée qui a donné le sourire de Fabian Ruiz, alors même que l’Espagnol avait des raisons d’en vouloir à son compatriote. En effet, quelques mois plus tôt, Luis Enrique, alors sélectionneur de l’Espagne, n’avait pas appelé le Parisien pour disputer la Coupe du monde au Qatar.
« Je suis reconnaissant envers Luis Enrique »
A l’occasion d'un entretien accordé à So Foot, Fabian Ruiz a évoqué son absence à la Coupe du monde 2022 à la suite de la décision de Luis Enrique. Le joueur du PSG a ainsi confié : « On a de la chance d’avoir beaucoup de talent en Espagne. Seuls 25 ou 26 joueurs peuvent être convoqués à chaque rassemblement. Je suis reconnaissant envers Luis Enrique car il m’a donné l’opportunité de débuter dans un Euro, en 2021. Pour moi, c’était énorme ».
« J’étais content qu’il arrive à Paris »
Touché de ne pas avoir été sélectionné, Fabian Ruiz n’est toutefois pas rancunier envers Luis Enrique, son actuel entraîneur au PSG : « Je rêve aussi d’aller à la Coupe du monde et je ne vais pas te mentir, ça m’a fait mal de ne pas y être. Beaucoup d’autres coéquipiers méritaient autant que moi d’aller au Qatar. Je n’ai jamais eu le moindre problème avec Luis à ce sujet. Au contraire, j’étais content qu’il arrive à Paris ».