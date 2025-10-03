Mercato : Luis Enrique signe au PSG, sa victime jubile !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2022, alors sélectionneur de l’Espagne, Luis Enrique prend la décision de ne pas faire appel à Fabian Ruiz pour la Coupe du monde. Une absence douloureuse pour le milieu de terrain du PSG. Pour autant, l’Espagnol n’en veut pas à Luis Enrique, bien au contraire, se réjouissant même de le voir débarquer à Paris.

Actuellement sur le banc du PSG, Luis Enrique a été nommé entraîneur du club de la capitale à l’été 2023. Une arrivée qui a donné le sourire de Fabian Ruiz, alors même que l’Espagnol avait des raisons d’en vouloir à son compatriote. En effet, quelques mois plus tôt, Luis Enrique, alors sélectionneur de l’Espagne, n’avait pas appelé le Parisien pour disputer la Coupe du monde au Qatar.

« Je suis reconnaissant envers Luis Enrique » A l’occasion d'un entretien accordé à So Foot, Fabian Ruiz a évoqué son absence à la Coupe du monde 2022 à la suite de la décision de Luis Enrique. Le joueur du PSG a ainsi confié : « On a de la chance d’avoir beaucoup de talent en Espagne. Seuls 25 ou 26 joueurs peuvent être convoqués à chaque rassemblement. Je suis reconnaissant envers Luis Enrique car il m’a donné l’opportunité de débuter dans un Euro, en 2021. Pour moi, c’était énorme ».