L'OM tient déjà son premier transfert de 2026, c'est du lourd !

Comme à son habitude depuis quelques années, l'OM a bouclé de nombreux prêts avec option d'achat durant l'été. Certaines ne seront évidemment pas levées, mais d'autres seront en revanche confirmées. Cela sera surement le cas d'Arthur Vermeeren, qui est déjà très heureux à Marseille.
Cet été, comme c'est souvent le cas ces dernières années, l'OM a bouclé plusieurs opérations sous la forme de prêts avec option d'achat. C'est notamment le cas d'Arthur Vermeeren qui débarque en provenance du RB Leipzig. Et alors que le milieu de terrain belge a été très bon mardi contre l'Ajax Amsterdam (4-0), Medhi Benatia avouait a demi-mots qu'un transfert définitif été possible.
Benatia vend la mèche pour Vermeeren ?
« Arthur est un super joueur. On avait déjà essayé de le recruter l’an dernier. Pour son âge, il joue déjà comme un ancien. Premier match au Vélodrome, il était très tranquille. Techniquement, toujours orienté, toujours en mouvement. C’est un vrai joueur de football. Même s’il n’est que prêté, si le projet lui plaît et s’il enchaîne ce genre de prestations, on pourrait le voir ici pour plusieurs années », confiait le directeur sportif de l'OM en zone mixte après le match.
Transfert définitif confirmé ?
Et la tendance semble déjà se confirmer puisque selon les informations de L'EQUIPE, Arthur Vermeeren est très heureux à l'OM au point de s'y projeter sur le long terme. Autrement dit, le milieu belge pourrait bien être le premier transfert officiel du club marseillais l'été prochain. Pour rappel, le prêt de Vermeeren en provenance du RB Leipzig s'accompagne d'une option d'achat qui avoisine les 20M€.