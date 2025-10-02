L'OM tient déjà son premier transfert de 2026, c'est du lourd !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Comme à son habitude depuis quelques années, l'OM a bouclé de nombreux prêts avec option d'achat durant l'été. Certaines ne seront évidemment pas levées, mais d'autres seront en revanche confirmées. Cela sera surement le cas d'Arthur Vermeeren, qui est déjà très heureux à Marseille.

Cet été, comme c'est souvent le cas ces dernières années, l'OM a bouclé plusieurs opérations sous la forme de prêts avec option d'achat. C'est notamment le cas d'Arthur Vermeeren qui débarque en provenance du RB Leipzig. Et alors que le milieu de terrain belge a été très bon mardi contre l'Ajax Amsterdam (4-0), Medhi Benatia avouait a demi-mots qu'un transfert définitif été possible.

Benatia vend la mèche pour Vermeeren ? « Arthur est un super joueur. On avait déjà essayé de le recruter l’an dernier. Pour son âge, il joue déjà comme un ancien. Premier match au Vélodrome, il était très tranquille. Techniquement, toujours orienté, toujours en mouvement. C’est un vrai joueur de football. Même s’il n’est que prêté, si le projet lui plaît et s’il enchaîne ce genre de prestations, on pourrait le voir ici pour plusieurs années », confiait le directeur sportif de l'OM en zone mixte après le match.