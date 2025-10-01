«Un super joueur» a signé : L'OM fait une grande annonce !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Mardi soir pour le choc contre l'Ajax Amsterdam (4-0), Roberto De Zerbi avait réservé quelques surprises dans son onze de départ, alignant notamment d'entrée Arthur Vermeeren à la place de Pierre-Emile Hojbjerg. Un choix qui a porté ses fruits et qui n'étonne pas Medhi Benatia qui rappelle que le jeune milieu belge est «un super joueur».

Pour le choc contre l'Ajax Amsterdam, Roberto De Zerbi a profité du fait de disposer d'une effectif pléthorique pour faire tourner. Ainsi, l'un de ses choix les plus marquants concernait la titularisation d'Arthur Vermeeren à la place de Pierre-Emile Hojbjerg, pourtant l'un des tauliers de l'OM. Mais cette décision a porté ses fruits puisque le milieu belge a été très présent dans le cœur du jeu, ce qui ne surprend par Medhi Benatia, à l'origine de sa venue à l'OM.

Benatia s'enflamme pour Vermeeren « Arthur est un super joueur. On avait déjà essayé de le recruter l’an dernier. Pour son âge, il joue déjà comme un ancien. Premier match au Vélodrome, il était très tranquille », lâche le directeur sportif de l'OM en zone mixte, avant de poursuivre.