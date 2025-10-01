Transfert historique à l’OM : Il annonce du lourd !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Devenu la recrue la plus chère de toute l'histoire de l'OM avec un transfert évalué à 35M€, Igor Paixão tient enfin son match référence avec un doublé inscrit contre l'Ajax Amsterdam en Ligue des Champions mardi soir. Et l'ailier brésilien l'assure : il souhaite désormais marquer l'histoire de l'OM.

L'OM n'a pas regardé à la dépense cet été et a enchaîné les recrutements pour renforcer son effectif, battant au passage son record historique avec l'arrivée d'Igor Paixão. L'ailier brésilien de 25 ans a coûté aux alentours de 35M€, soit le recrutement le plus onéreux de toute l'histoire de l'OM. Et Paixão s'est enfin mis en évidence mardi soir avec un doublé contre l'Ajax Amsterdam (4-0) en Ligue des Champions.

Paixão aux anges Interrogé en zone mixte après la rencontre, Paixão n'a pas caché son bonheur : « Je suis content de ma partie, j'ai marqué deux buts. C'est très important pour moi et pour ma confiance. J'ai eu une blessure de quatre mois, donc je suis très heureux de cette opportunité et de l'équipe. Nous avons joué un bon football aujourd'hui et marquer mes deux premiers buts ici au Vélodrome est quelque chose de spécial », indique l'ailier brésilien, qui annonce ensuite du lourd pour la suite de son aventure avec l'OM.