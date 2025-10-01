Transfert à 23M€ : Le «coup parfait» réalisé par l’OM ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Parmi les nombreuses recrues arrivées à l’OM cet été, on retrouve notamment Nayef Aguerd. Déjà passé par la Ligue 1 et Rennes, le défenseur central marocain a intégré l’effectif de Roberto De Zerbi apportant ainsi toute son expérience. Et à peine arrivé, Aguerd est déjà une belle plus-value, certains qualifiant même ce transfert de coup parfait. Est-ce alors la meilleure recrue de l’été à Marseille ?

A 29 ans, Nayef Aguerd est aujourd’hui un joueur de l’OM. Prêté la saison dernière à la Real Sociedad, le Marocain n’était pas dans les meilleures dispositions à West Ham. Le défenseur central s’en est donc allé à l’intersaison et c’est le club phocéen qui a décidé de lui tendre la main. Pour s’offrir Aguerd, l’OM n'a ainsi pas hésité à dépenser 23M€. Un investissement que les Marseillais ne doivent d’ores et déjà pas regretter.

« L’OM a réalisé le coup parfait » Nayef Aguerd vient donc d’arriver à l’OM il y a quelques jours seulement, mais ça a été suffisant pour qu’il s’impose déjà comme l’un des patrons du groupe de Roberto De Zerbi. Le Marocain a tout du gros coup de l’été pour le club phocéen et ce n’est pas Walid Regragui qui dira le contraire. En effet, pour L’Equipe, le sélectionneur du Maroc a assuré à propos d’Aguerd : « Aguerd ? À son âge, il avait besoin qu’on lui donne des responsabilités, qu’on lui dise tu vas être n° 1, enchaîner… L’OM a réalisé le coup parfait. Je ne suis pas forcément objectif, je le connais depuis ses 16 ans, mais je trouve qu’on l’a sous-coté, un défenseur central gaucher, technique, rapide… Quand tu perds une année ou deux en Angleterre, ils te mettent une étiquette. Tant mieux pour Marseille et Benatia, il connait les immenses qualités de Nayef ».