Transfert à 23M€ : Le «coup parfait» réalisé par l’OM ?

Parmi les nombreuses recrues arrivées à l’OM cet été, on retrouve notamment Nayef Aguerd. Déjà passé par la Ligue 1 et Rennes, le défenseur central marocain a intégré l’effectif de Roberto De Zerbi apportant ainsi toute son expérience. Et à peine arrivé, Aguerd est déjà une belle plus-value, certains qualifiant même ce transfert de coup parfait. Est-ce alors la meilleure recrue de l’été à Marseille ?
A 29 ans, Nayef Aguerd est aujourd’hui un joueur de l’OM. Prêté la saison dernière à la Real Sociedad, le Marocain n’était pas dans les meilleures dispositions à West Ham. Le défenseur central s’en est donc allé à l’intersaison et c’est le club phocéen qui a décidé de lui tendre la main. Pour s’offrir Aguerd, l’OM n'a ainsi pas hésité à dépenser 23M€. Un investissement que les Marseillais ne doivent d’ores et déjà pas regretter.
« L’OM a réalisé le coup parfait »
Nayef Aguerd vient donc d’arriver à l’OM il y a quelques jours seulement, mais ça a été suffisant pour qu’il s’impose déjà comme l’un des patrons du groupe de Roberto De Zerbi. Le Marocain a tout du gros coup de l’été pour le club phocéen et ce n’est pas Walid Regragui qui dira le contraire. En effet, pour L’Equipe, le sélectionneur du Maroc a assuré à propos d’Aguerd : « Aguerd ? À son âge, il avait besoin qu’on lui donne des responsabilités, qu’on lui dise tu vas être n° 1, enchaîner… L’OM a réalisé le coup parfait. Je ne suis pas forcément objectif, je le connais depuis ses 16 ans, mais je trouve qu’on l’a sous-coté, un défenseur central gaucher, technique, rapide… Quand tu perds une année ou deux en Angleterre, ils te mettent une étiquette. Tant mieux pour Marseille et Benatia, il connait les immenses qualités de Nayef ».
Des recrues déjà impactantes à l’OM !
L’OM aura donc dépensé 23M€ pour s’offrir Nayef Aguerd, mais cet investissement semble en valoir la chandelle. De quoi faire déjà du Marocain le meilleure recrue de l’été ? Durant l’intersaison, le club phocéen n’a pas chômé avec les arrivées de Pierre-Emerick Aubameyang, Benjamin Pavard, Timothy Weah ou encore Matt O’Riley, qui ont déjà eux aussi fait forte impression sous le maillot du club phocéen.
Alors, Aguerd est-il la meilleure recrue du mercato estival de l’OM ?