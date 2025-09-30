Mercato : Avant l'OM, il voulait signer au PSG !

Amadou Diawara

Après une saison compliquée au RC Lens, Elye Wahi a signé à l'OM. En effet, les deux clubs ont trouvé un accord à hauteur de 27M€ lors de l'été 2024. Avant d'évoluer sous le maillot marseillais, Elye Wahi aurait pu porter celui du rival parisien. En effet, Elye Wahi est passé tout proche de rejoindre le PSG en juillet 2018.

Elye Wahi a évolué dans trois clubs de Ligue 1 au total : Montpellier, le RC Lens et l'OM. Ayant fait ses débuts au MHSC, l'attaquant de 22 ans a été transféré chez les Sang-et-Or lors de l'été 2023, et ce, pour une somme proche de 30M€. Un an plus tard, Elye Wahi a rejoint l'OM, ayant couté environ 27M€. Et durant le mercato hivernal 2025, il a migré vers l'Eintracht Francfort.

PSG : Le transfert de Wahi a capoté en 2018 D'après les informations de L'Equipe, Elye Wahi aurait également pu évoluer au PSG. En effet, le crack français plaisait beaucoup à Luis Fernandez - qui était directeur sportif du centre de formation du club parisien - lors de l'été 2018.