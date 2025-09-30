Il recale Mbappé sur le mercato, l'annonce officielle !

Etincelant sous les couleurs d'Arsenal, William Saliba a séduit la direction du Real Madrid. D'ailleurs, le clan Kylian Mbappé aurait tenté de le convaincre de signer à la Maison-Blanche. Toutefois, William Saliba a refusé de rejoindre le Real Madrid. D'ailleurs, le défenseur français vient de prolonger avec Arsenal.
Très performant sous les couleurs d'Arsenal, William Saliba a alerté la direction du Real Madrid. En effet, le club merengue aurait identifié le profil de l'international français pour le recruter.
Arsenal officialise le prolongation de Saliba
Selon les informations du Journal du Real, le clan Mbappé a tenté de débloquer le transfert de William Saliba vers Madrid. En effet, des proches du capitale de l'équipe de France auraient essayé de convaincre le défenseur d'Arsenal de migrer vers le Santiago Bernabeu. Toutefois, William Saliba n'a pas répondu favorablement à leur appel.
«Saliba a signé un nouveau contrat à long terme»
Ce mardi matin, Arsenal a officialisé la prolongation de William Saliba, qui était initialement engagé jusqu'au 30 juin 2027. « William Saliba a signé un nouveau contrat à long terme avec nous. Le défenseur de 24 ans nous a rejoints en juillet 2019 et a depuis disputé 140 matches toutes compétitions confondues, devenant une pierre angulaire de notre unité défensive », ont communiqué les Gunners. D'après L'Equipe, William Saliba a rempilé avec Arsenal jusqu'en 2030.