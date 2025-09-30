Il recale Mbappé sur le mercato, l'annonce officielle !

Amadou Diawara

Etincelant sous les couleurs d'Arsenal, William Saliba a séduit la direction du Real Madrid. D'ailleurs, le clan Kylian Mbappé aurait tenté de le convaincre de signer à la Maison-Blanche. Toutefois, William Saliba a refusé de rejoindre le Real Madrid. D'ailleurs, le défenseur français vient de prolonger avec Arsenal.

Très performant sous les couleurs d'Arsenal, William Saliba a alerté la direction du Real Madrid. En effet, le club merengue aurait identifié le profil de l'international français pour le recruter.

Arsenal officialise le prolongation de Saliba Selon les informations du Journal du Real, le clan Mbappé a tenté de débloquer le transfert de William Saliba vers Madrid. En effet, des proches du capitale de l'équipe de France auraient essayé de convaincre le défenseur d'Arsenal de migrer vers le Santiago Bernabeu. Toutefois, William Saliba n'a pas répondu favorablement à leur appel.