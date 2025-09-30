Le PSG en galère pour son mercato, l’annonce choc !

Axel Cornic

Après une saison historique, le Paris Saint-Germain a vécu un mercato assez calme. Car si on enlève le gros feuilleton Gianluigi Donnarumma, les dirigeants parisiens ont souhaité simplement apporter quelques ajustements dans l’effectif, avec des joueurs qui ont d’ailleurs réalisé de très belles choses depuis leur arrivée.

Depuis l’arrivée de QSI, recruter n’a pas toujours été simple. Et ça n’a fait que s’empirer au fil des années, puisque le niveau est devenu toujours plus élevée ! Le summum a été atteint la saison dernière, avec le PSG qui semblait avoir un collectif plus fort et soudé que jamais.

« Luis Enrique a totalement raison » Récemment, Luis Enrique a reconnu cette difficulté à recruter pour le PSG et il ne semble pas être le seul à le penser. « Quand Luis Enrique a dit que recruter au PSG ce n’est pas faire ses courses à Auchan, il a totalement raison. C’est très compliqué. Aujourd’hui, le PSG a tellement atteint des hauteurs que pour rentrer dans cet effectif, il faut une vraie plus-value, et c’est pas évident de recruter ce type de joueur » a expliqué Walid Acherchour, sur RMC.