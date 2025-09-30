Mercato : Luis Enrique viré par le PSG, «ça aurait été très facile» !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

La saison dernière, le PSG a donc remporté la Ligue des Champions. Mais voilà que les premiers mois de l’exercice 2024-2025 n’ont pas été simples. Malgré cela, le club de la capitale a continué de faire confiance à Luis Enrique. Cela aurait pu toutefois se passer différemment et l’entraîneur du PSG aurait très bien pu se faire virer.

Nommé entraîneur du PSG en 2023, Luis Enrique est toujours en poste, lui qui a d’ailleurs prolongé jusqu’en 2027. La direction parisienne accorde aujourd’hui une énorme confiance à l’Espagnol, ce qui n’a pas toujours été le cas pour les prédécesseurs de Luis Enrique. Ce qui aurait notamment permis à l’entraîneur du PSG un licenciement.

« Il ont su faire confiance à Luis Enrique, continuer avec lui » Pour France Inter, Fabrice Hawkins a expliqué comment ça aurait pu se passer totalement différemment pour Luis Enrique au PSG sans une certaine prise de conscience de ses dirigeants. En effet, le journaliste RMC a confié : « Il faut tirer un chapeau aux dirigeants du PSG qui ont fait beaucoup d’erreurs par le passé. Ils ont su le comprendre, l’entendre et surtout au début de la saison 2024-2025, ils ont su faire confiance à Luis Enrique, continuer avec lui, ne pas le lâcher ».